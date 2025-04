Genç Girişimciler Teknokent'te Yazılım Şirketi Kurdu

Genç girişimciler Teknokent'te hem öğreniyor hem de üretiyor

ÇANKIRI - Çankırı'da Teknokent'ten faydalanan 3 genç girişimci arkadaş, yazılım şirketi kurdu. Teknokent'teki imkanlardan yararlanan genç girişimciler hem üretiyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent, sunduğu yatırım ve proje destekleriyle dikkat çekerek yatırımcılara ve genç girişimcilere destek sağlıyor. Yazılım alanında çalışan 3 genç girişimci arkadaş da Teknokent binasında kendi yazılım şirketlerini kurdu. Tesisteki diğer firmalardan da destek alan genç girişimciler, mobil uygulamalar, internet siteleri, kurumsal çözümler, e-ticaret sistemleri ve grafik tasarım alanlarında hizmet vermeye başladı. Sigorta, Katma Değer Vergisi muafiyetinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanan genç girişimciler, aldıkları destekler sayesinde işlerini büyütme imkanı buluyor.

"Hem sürekli kendimizi geliştiriyoruz, hem de daha profesyonel bir çerçevede ilerliyoruz"

Kendilerini dijital dünyada daha da geliştirdiklerini söyleyen 23 yaşındaki Muhammet Enes Ulusoylar, "Bu işletmeyi 2019 yılında kurduk. Burayı kurarken çok büyük hayaller ile yola çıktık.Büyük işler yapan yazılım firmaları Ankara, İstanbul gibi illerdeydi. Biz de neden Çankırı'da olmasın diye düşündük. Tabii ilk başlarda her şey çok kolay olmadı. Ama bu işe gerçekten gönül verdik. Küçük projeler ile başladık. Daha sonra işlerimiz büyüdü. Şu an şirket olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Teknokent binasında yer alıyoruz. Burası gerçekten bize çok şey öğretti. Hem sürekli kendimizi geliştiriyoruz hem de daha profesyonel bir çerçevede ilerliyoruz. Burada elimizden geldiğince dijital dünyada insanların ihtiyaçlarını çözüyoruz. Mobil uygulamalar, internet siteleri, kurumsal çözümler ve e-ticaret sistemleri kuruyoruz. Grafik tasarım konusunda da ihtiyaçlara yardımcı oluyoruz. İnsanların dijital fikirlerini hayata geçiriyoruz" dedi.

"Teknokent çatısı altında işlerimiz çok daha profesyonel hale geldi"

Teknokent sayesinde işlerin daha da profesyonelleştiğini ifade eden 24 yaşındaki Doğukan Demir de, "Ekipte herkesin farklı bir rolü var. Ama ortak noktamız, herkesin öğrenmeye ve kendini geliştirerek yeni projeler ortaya koymaya açık olması. Bu işi yaparken heyecanlı oluyoruz, mutluluk duyuyoruz. Teknokent çatısı altında işlerimiz çok daha profesyonel hale geldi. Buradaki diğer firmalar ile iş birliği de yaptığımız için işlerimizin kat sayısı da arttı. Bu saye de de gelir kapımız açıldı" diye konuştu.

"Her projede yeni bir şeyler öğreniyor, gelişiyoruz"

Kendini her geçen gün geliştirdiğini vurgulayan 22 yaşındaki Suat Kayabaşı da, "Yazılım anlamında sürekli olarak kendimi geliştirmeye odaklandım. Bu yolda hem bireysel, hem de ekip projelerinde yer aldım. Bugün geldiğim noktada sadece yazılım üretmiyoruz. Her projede yeni bir şeyler öğreniyor, gelişiyoruz. Her gün kendimi yenilediğim bu ekipte yer almak beni sadece daha iyi bir yazılımcı değil daha iyi bir problem çözücü yapıyor" ifadelerini kullandı.