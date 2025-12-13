Bursa'da Pide İmalathanesinde Yangın Çıktı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir pide imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Matbaacılar sokak üzerinde bulunan bir pide imalathanesinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, imalathanede maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.