Üye Girişi
Haberler

Gemerek ve Kangal'a Yeni Halk Bankası Şubeleri Açılıyor

Gemerek ve Kangal'a Yeni Halk Bankası Şubeleri Açılıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, Gemerek ilçesinde Halk Bankası şubesinin açıldığını ve Kangal ilçesine de bir şube inşaatının başladığını duyurdu. Ayrıca, Sivas merkezde yeni bir şubenin 2025'te hizmete gireceğini bildirdi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, yaptıkları görüşmeler neticesinde Gemerek ilçesinde Halk Bankası şubesinin hizmete başladığını belirtti.

Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirerek Halk Bankası Gemerek şubesinin ilçe halkının hizmetine kazandırdıklarını aktardı.

Kangal ilçesine de Halk Bankası şubesi kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Dursun, "Kangal esnaf ve sanatkarlarımıza daha hızlı hizmet vermek adına yaptığımız görüşmeler neticesinde Kangal ilçemize Halk Bankası şube inşaatı başlamış olup, en kısa süre içerisinde tamamlanarak ilçemize kazandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Dursun, aynı zamanda Sivas merkezdeki esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere halka hizmet vermek için İstasyon Caddesi'ne de Halk Bankası şubesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılacağını müjdeledi.

Kooperatifler aracılığı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde vade sürelerinin 3 yıla düşürülmesi nedeniyle esnaf ve sanatkarların ödeme sıkıntısı yaşadığını da belirten Dursun, kredi vadelerinin 3 yıldan 4 ya da 5 yıla çıkartılması için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Yerel Haberler Halk Bankası Ekonomi Gemerek Finans Güncel Kangal sivas

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! 1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 165. bölümü yayınlanacak mı? Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Twente Fenerbahçe maçı şifresiz mi? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });