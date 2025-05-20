Gemerek Kaymakamı ve Belediye Başkanı Semt Pazarını Ziyaret Etti
Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Yeniçubuk'ta kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Koca ve Çelikten, Yeniçubuk'ta kurulan pazarda esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak ???????da yer aldı.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel