Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" tamamlandı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" tamamlandı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapılması ve çorba ikramının ardından başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü", yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy eşliğindeki grup, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Conkbayırı'ndaki tören alanına ulaştı.

Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
