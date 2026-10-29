Gelibolu Spor Salonu'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü töreni düzenlendi

Gelibolu Spor Salonu'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü töreni düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Kaymakam Cihat Koç, Korgeneral Alparslan Kılınç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gelibolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Çeşitli gösterilerin ardından tören sona erdi.
Kaynak: AA