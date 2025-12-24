Gelibolu'da turizm ve kent gelişimi için çalıştay düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, turizm ve kent gelişimine yönelik hedeflerin ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Kaymakamlık koordinasyonunda, ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta Gelibolu Piri Reis MYO Müdürü Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin'in yanı sıra Kaymakam Cihat Koç, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir konuşma yaptı.

Çalıştayda "Gelibolu'da Turizmin Geleceği", "Denizcilik ve Mavi Ekonomi" ile "Üniversite-Kent İş Birliği" başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Turizm oturumunda Gelibolu'nun kültürel varlıkları, marka şehir hedefleri ve jeomiras potansiyeli ele alındı.

Çalıştayda, turizmde markalaşma, tanıtım ve sürdürülebilirlik kapsamında 2030 hedeflerinin belirlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Programa kamu yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.