Gelibolu'da marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir marangozhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi 15. Sokak'taki bir marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.