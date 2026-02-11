Haberler

Gelibolu Belediyesi araç filosunu 5 iş makinesiyle genişletti

Gelibolu Belediyesi araç filosunu 5 iş makinesiyle genişletti
Güncelleme:
Gelibolu Belediyesi, 18 milyon liralık bir yatırımla araç filosuna 5 yeni iş makinesi ekledi. Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, bu yatırımla daha ekonomik ve hızlı hizmet sağlayacaklarını belirtti.

Gelibolu Belediyesi araç filosuna 18 milyon liralık yatırımla 5 yeni iş makinesi dahil etti.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 20 ayda belediyeye 20'den fazla araç kazandırdıklarını belirterek, Gelibolu'nun geleceğinin güçlü bir araç filosundan geçtiğini kaydetti.

Soyuak, yeni yatırımla belediyenin artık, daha ekonomik, hızlı ve kaliteli hizmet sunabileceğine değinerek, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarında daha ucuza, daha kaliteli ve daha hızlı çözüm üretebileceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
