Geleneksel Oyunlar Tırı Muş'ta Çocuklarla Buluştu
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'ta çocuklarla buluşarak geleneksel oyunlar oynama fırsatı sundu. Çocuklar, halat çekme, mangala ve çuval yarışı gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Muş'ta çocuklarla bir araya geldi.

Merkezdeki Göletli Park'ta konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Burada oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Alanda çocuklarla oyun oynayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına, etkinliklerden dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın çocuklar ve gençlerin hizmetine sunulduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz burada geçmişten geleceğimize gelen geleneksel oyunlarımızı burada deneyimleyecekler. Çocuklar bir çok geleneksel oyunlarımızı burada deneyimlemiş oldu. Federasyonumuza ve Gençlik Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tırımız 81 ilimizi karış karış geziyor ve gençlerimizin ayağına geleneksel oyunlarımızı götürüyor."

Çocuklardan Eslem Ravza Saysal ise "Çok eğlendim. Mangala oyunu oynadım ve survivor parkuruna katıldım. Ayrıca çuval yarışı ve geleneksel oyunların çoğuna katıldım. Yüzümü boyadılar. Hepsi de gerçekten çok eğlenceliydi." dedi.

Kerem Aden Yaldız da "Burada arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim. İlk defe geleneksel oyunlar oynadım. Çok güzeldi. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
