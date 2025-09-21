Gelecek Partisi İstanbul'da İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması Düzenledi

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "İstanbul İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması"nda, iş insanları, kanaat önderleri ve STK temsilcileri bir araya geldi. Buluşmaya katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından "İstanbul İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması" düzenlendi. Program, Feshane'den kalkan "Edanur" adlı teknede düzenlendi. Yaklaşık 200 davetlinin hazır bulunduğu etkinliğe iş insanları, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Buluşmada söz alarak katılımcılara hitap eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, Türkiye ekonomisinin geleceğine dair görüşlerini ve önerilerini de paylaşarak iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı.