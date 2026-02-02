Haberler

Kütahya'da Sanayi Sitesinde Yangın: Torna-Tesviye Atölyesi Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'da Sanayi Sitesinde Yangın: Torna-Tesviye Atölyesi Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki sanayi sitesinde bir torna-tesviye atölyesinde çıkan yangın, atölyeyi kullanılamaz hale getirdi. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor, ancak can kaybı yaşanmadı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, torna-tesviye atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Gediz Sanayi Sitesi'nde Mustafa Kemal Güran'a ait torna-tesviye atölyesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, kullanılamaz hale gelen atölyede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının iş yerinde bulunan torna-tesviye makinelerinin elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

