Gebze'de Yangın: Bir İşletmede Çıkan Alevler Diğerlerini de Etkiledi

Gebze'de Yangın: Bir İşletmede Çıkan Alevler Diğerlerini de Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir boya imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki 3 işletmeye zarar verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı çatı altında bulunan 5 bağımsız bölümde bulunan boya imalathanesinde çıkan yangın, bitişikteki 3 işletmede de zarara neden oldu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, fabrika önünde yaptığı açıklamada, "11.40 itibarıyla yangın çıkıyor. Burası boyahane ve türevlerinin işlendiği bir işletme. İşletmede yangın çıkıyor ama nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntıya vakıf değiliz. İtfaiyemiz onunla ilgili teknik incelmeleri yapacaklarö dedi.

Özyiğit ekiplerin çok seri şekilde müdahil olduklarını belirterek, "Etrafa daha fazla sıçrama ihtimali olabilen bir yangın ama itfaiyemizin gayretleriyle o da önlenmiş oldu. 33 araç ve 98 personel ile müdahale ettiler. Şükür can kaybımız yok. Sevindirici tarafı hem mülk sahibi hem de kiracılar sigorta ve güvenlik tedbirlerini almışlar. Burada 4 işletme var; bir tanesi boş. Bu işletmelerinin 4'ü de etkilendi; 4'ünde de yanma meydana geldi ama şükür ki etrafa yayılmadı. Müdahale ile beraber söndürülmüş olduö diye konuştu.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Ekran molasının perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.