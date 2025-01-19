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Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA'nın
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Büyükgöz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Büyükgöz, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykellerinin yıkılmaya başlanmasıyla ilgili çektiği "Devrilen diktatör" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'de yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirdiği "Mavi vatan savunması" karesini seçen Büyükgöz, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın kalıtsal metabolizma hastalığı nedeniyle görme ve işitme engeli bulunan albino hastası Beyza Kılıç'ın mücadelesini anlatan "Sevginin gücü" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in Yagi Kasırgası'nın Filipinler'in başkenti Manila'da yer alan kıyı kasabası Tondo'ya etkilerini anlatan fotoğrafını seçen Büyükgöz, "Spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın, milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci hareketini yaptığı "Şükür" karesini tercih etti.

Büyükgöz, AA'nın her yıl yaptığı oylamanın, bir anlamda tarihe not düşülmesini sağladığını belirterek, çalışmanın başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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