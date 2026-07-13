Gazze'de yedek parça krizi ambulanslardan gıda taşımacılığına hayatı durma noktasına getirdi

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin girişinin büyük ölçüde engellendiği Gazze Şeridi'nde, yeni araç lastiği, motor yağı ve yedek parça sıkıntısı ambulans hizmetlerinden gıda taşımacılığına kadar birçok alanda yaşamı felç ediyor.

Yaklaşık 3 yıldır çeşitli yedek parçalarının yanı sıra yeni lastik girişinin yapılamadığı Gazze'de tamirciler, normal şartlarda kullanılamayacak durumdaki lastikleri iğne-iplikle dikerek, kaynak yaparak ve un karışımı gibi ilkel yöntemlerle yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Ambulans ekipleri ise çalışmayan araçlardan söktükleri parçalarla diğer ambulansları faaliyette tutmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan el-Avde Hastanesi ambulans görevlisi Emir Reyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambulansların Gazze'de insanların hayata tutunabildiği son araçlardan biri olduğunu söyledi.

Çok sayıda ambulansın lastik, motor yağı ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirten Reyhan, "Çalışmayan ambulanslardan parça sökerek diğer ambulansları ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bir ambulansı hizmete alabilmek için başka bir ambulansı tamamen devre dışı bırakmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) çağrıda bulunan Reyhan, Gazze'ye ambulans lastiği, motor yağı ve yedek parça ulaştırılmasını isteyerek, mevcut durumun acil sağlık hizmetlerini her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Eski lastikler onlarca kez tamir edilerek yeniden kullanılıyor

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki araç bakım atölyelerinde ise yeni lastik bulunamadığı için ağır hasarlı lastikler defalarca onarılıyor.

Lastik tamircisi Ahmet ed-Dehşan, yaklaşık 3 yıldır Gazze'ye ne yeni lastik ne de lastik tamirinde kullanılan temel malzemelerin girebildiğini belirterek geçmişte hurdaya ayırdıkları lastikleri bugün yüksek maliyetlerle yeniden kullanılır hale getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bazı lastiklerde 20 ila 30'dan fazla yama bulunduğunu, sürücülerin ise başka seçenekleri olmadığı için bunları kullanmaya devam ettiğini dile getiren Dehşan, şunları söyledi:

"Lastiklerin kullanım ömrünü birkaç gün ya da birkaç hafta daha uzatabilmek için un karışımı gibi geçici yöntemlere başvuruyoruz. Ancak bu yöntemler kalıcı çözüm sağlamıyor. Lastikler kısa süre sonra yeniden tamir edilmek zorunda kalıyor."

Atölyelerde lastiklerin iğne ve iplikle dikildiği, kaynak yapıldığı ve çatlakların ilkel yöntemlerle kapatıldığı görülüyor.

Lastik sıkıntısı gıda fiyatlarını da etkiliyor

Bir nakliye şirketinde çalışan Hasan Şelebi ise araç lastiği krizinin yalnızca ulaşımı değil, Gazze'deki günlük yaşamı da doğrudan etkilediğini vurguladı.

Yaklaşık üç yıldır Gazze'ye yeni araç lastiği, motor yağı ve yedek parça girişine izin verilmediğini aktaran Şelebi, bu nedenle araçları eski lastikleri farklı yöntemlerle onararak kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu yöntemlerin araç güvenliğini olumsuz etkilediğini ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirten Şelebi, "Bu artık sadece lastik sorunu değil. Gıda, temizlik malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünlerinin taşınması da bundan etkileniyor. Taşımacılık maliyetlerindeki artışın bedelini ise doğrudan vatandaş ödüyor." dedi.

Altyapı çöktü, temel hizmetler ayakta kalma mücadelesi veriyor

İsrail'in saldırıları ve abluka politikası nedeniyle Gazze'de su şebekeleri, kanalizasyon sistemleri, elektrik altyapısı ve sağlık tesislerinin büyük bölümü ağır hasar gördü ya da hizmet veremez hale geldi. Yakıt girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle su kuyuları, arıtma tesisleri ve sağlık kuruluşları da ciddi güçlüklerle faaliyet göstermeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, özellikle yaz aylarında temiz su yetersizliği, hijyen koşullarındaki bozulma ve aşırı kalabalık yerinden edilme kampları nedeniyle salgın hastalık riskinin arttığı uyarısında bulunuyor. Kuruluşlar, Gazze'ye tıbbi malzeme, yakıt, jeneratör, çadır, konteyner ve diğer temel insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi çağrılarını yineliyor.

Ancak İsrail'in saldırıları, abluka uygulamaları ve insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle yüz binlerce Filistinli, temel ihtiyaçlara erişemeden, kavurucu sıcak altında yaşam mücadelesi vermeyi sürdürüyor.