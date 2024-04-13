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Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e yükseldi

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- Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686'ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309'a yükseldiği açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 52 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 190 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686'ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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