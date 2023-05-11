Gazze'de Bir Militan Grubunun Üst Düzey Yetkilisi İsrail Hava Saldırısında Öldü

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen bir hava saldırısının ardından hasar gören bir binayı inceleyen Filistinliler, 11 Mayıs 2023.

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen bir hava saldırısının ardından hasar gören bir binayı inceleyen Filistinliler, 11 Mayıs 2023.

Filistinli ve İsrailli kaynaklar, Gazze'deki bir militan grubun üst düzey yetkilisinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan evine İsrail ordusuna ait insansız intihar uçaklarıyla Perşembe günü sabah saatlerinde yapılan saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)