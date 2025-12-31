Haberler

Gaziosmanpaşa'da spor salonunda çıkan yangın söndürüldü; 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da bir spor salonunda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası salon kullanılamaz hale geldi.

GAZİOSMANPAŞA'da spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaparken, sapor salonu kullanılamaz hale geldi.

Yangın Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 katlı binanın giriş katında bulunan spor salonundaki yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrası spor salonu kullanılamaz hale geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Mahallede esnaflık yapan Mustafa Tosun, "Yangın 15 dakika önce çıktı, spor salonundan kaynaklı tam emin olmamakla birlikte. Yangın elektrik kontağından çıktı diye duyduk.Şarteller indirildi insanlara zarar gelmedi. Diğer dairelere sıçramadı sadece merdiven boşluğunda dumandan biraz etkilendi insanlar. İtfaiyeci arkadaşlar evlerinde olanları aşağı indirdiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
