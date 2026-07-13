Gazilerden Ankara'da oturma eylemi: İnsanca yaşam istiyoruz

(ANKARA) - Farklı illerden Ankara'ya gelen gaziler, sosyal hakları için Güvenpark'ta oturma eylemi başlattı. İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli albay Kevser Ofluoğlu, destek için gazileri ziyaret etti. Burada açıklama yapan Ofluoğlu, "Er, erbaş gaziler ve şehit yakınları Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinin değiştirilerek emsal maaş verilmesini istiyorlar. Er, erbaş şehit yakınlarına ve gazilere Anayasa'nın emrettiği gibi insanca bir yaşam hakkı tanınması gerekmektedir" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen birçok gazi Güvenpark'ta oturma eylemine başladı. İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli albay Kevser Ofluoğlu, gazileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi. Güvenpark'ta açıklama yapan Ofluoğlu, şunları söyledi:

"Güvenpark'ta er, erbaş şehit yakınları ve gaziler, sosyal haklarını elde edebilmek için bugün bir basın açıklaması yapıyorlar. Emekli bir asker olarak, onların burada oluşundan ve haklarını istemek zorunda kalışlarından dolayı utanıyorum. Er, erbaş gaziler ve şehit yakınları Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinin değiştirilerek emsal maaş verilmesini istiyorlar. Sosyal haklarının ve istihdam haklarının muhafaza edilmesini, geçinebilecekleri düzeyde bir ekonomik refah paylarının olmasını, bir maaşa sahip olmayı istiyorlar. Ortez ve protez konusundaki bürokrasinin ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Yalnızca Ankara'da bir hastane var. Türkiye'nin belli bölgelerinde ortez ve protezlerini yaptırabilecekleri başka merkezlerin de olmasını istiyorlar. Açıkçası insanca yaşamak istiyorlar."

Ve çok rahatsızlar. Terörist elebaşının övülmesinden rahatsızlar. Terörist elebaşına haklar tanınması için yüce Meclis bu kadar uğraşırken, er, erbaş şehit yakınları ve gazilerin hakları için neden uğraşılmadığını sorguluyor, bundan rahatsız ve üzgünler. Bu toprakları vatan yapanlara bir borcu, bir vefası var. 25 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının bu borcu ödemesi lazım. Onların bu şekilde gösteri yapması, haklarını talep etmesi ya da basın açıklaması yapması, 25 yıllık AKP iktidarının utancıdır. Meclis'te, haklarının düzenlenmesi için 20'ye yakın kanun teklifi verildi. Gündeme alınabilir ve bu sorun rahatlıkla çözülebilir. Yapılması gereken budur. Er, erbaş şehit yakınlarına ve gazilere; Anayasa'nın emrettiği gibi insanca bir yaşam hakkı tanınması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA