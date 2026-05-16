Haberler

İzmir'de iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

İzmir'de iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yeri ve depoda 29 bin 400 doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yeri ve depoda 29 bin 400 doldurulmuş sigara ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yeri ve deposunda arama yapan ekipler, 1,52 gram esrar, esrar öğütücü aparat, gümrük kaçağı 1142 paket sigara ve 52 elektronik sigara, 29 bin 400 doldurulmuş sigara ve 11,5 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!