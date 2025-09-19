Gaziantep Üniversitesi'nde Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, GAÜN Nurdağı Meslek Yüksekokulu uygulama arazisinde başlayan şeker pancarı hasadına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Doğan, tarımsal üretimin üniversite bünyesindeki önemine dikkati çekerek, "Üniversitemiz, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı alanlarda da öğrencilerimize katkı sunuyor. Şeker pancarı üretimi, hem öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanmasına hem de bölge tarımına katkı sağlamaktadır. Bu sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nurdağı Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 430 dekarlık uygulama arazisinin 100 dekarına ekilen şeker pancarından, dekara ortalama 11 ton verimle toplamda yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Geçen yıllara oranla rekoltede önemli bir değişiklik yaşanmazken, Nurdağı bölgesinde ortalama verimin 8–8,5 ton seviyelerinde olduğu belirtildi.

Bu yıl yağışların düşük olmasına rağmen, GAÜN uygulama arazisinde elde edilen verimin bölgedeki diğer tarım arazilerine kıyasla daha yüksek olduğu belirtilirken hasadı devam eden şeker pancarlarının Malatya Şeker Fabrikası'na gönderileceği ve hasat sürecinin yaklaşık 15 gün süreceği ifade edildi.

Hasat programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı ile Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Pehlivan da katıldı.