Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla 6 adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerin yanı sıra 2 araç ve 1 iş yerinde arama yapan ekipler, 354 gram sentetik uyuşturucu, 840 gram esrar ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Güncel Haberler

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