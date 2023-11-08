Gaziantep'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 26 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
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Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde, hız limitini aşan, emniyet kemeri takmayan, alkollü araç kullanan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 26 araç sürücüsüne toplam 26 bin 122 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 26 araç sürücüsüne toplam 26 bin 122 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çöçelli mevkiinde trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, hız limitini aşan, emniyet kemeri takmayan, alkollü araç kullanan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 26 araç sürücüsüne toplam 26 bin 122 TL cezai işlem uygulandı.
Bölgede denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel