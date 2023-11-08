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Gaziantep'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 26 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde, hız limitini aşan, emniyet kemeri takmayan, alkollü araç kullanan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 26 araç sürücüsüne toplam 26 bin 122 TL cezai işlem uygulandı.