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Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 22 araç ve 51 personelle müdahalesi sonucu 45 dakikada söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kentte 2. OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 22 araç ve 51 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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