Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 7 POS cihazı ve sahte kredi kartları ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 POS cihazı, 9 başkasına ait kredi kartı ve POS slipi ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda POS cihazları ve kredi kartları ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.