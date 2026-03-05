Haberler

Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda 7 POS cihazı ve sahte kredi kartları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 POS cihazı, 9 başkasına ait kredi kartı ve POS slipi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda POS cihazları ve kredi kartları ele geçirilmesi ile gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

