Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 şüphelinin tefecilik yaptığını belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler 5 farklı iş yerine baskın düzenledi. Ekiplerin şüphelilerin iş yerlerinde yaptığı aramada, 67 pos cihazı, 25 kredi kartı, 5 cep telefonu, 94 bin 550 TL para ile çok sayıda kredi kartı slipi ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.