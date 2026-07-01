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Gaziantep'te tarım sektörünün sorunları üreticilerle değerlendirildi

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Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam başkanlığında İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde tarım sektörüne yönelik istişare toplantıları düzenlendi. Toplantılarda tarımsal potansiyel, üretici sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'ın başkanlığında İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde tarım sektörüne yönelik istişare toplantıları gerçekleştirildi.

İslahiye Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Ökkeş Demir, İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, çiftçiler, fabrika sahipleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İslahiye'nin tarımsal potansiyeli, üretim durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirildi.

Katılımcılar, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

İl Müdürü Sağlam daha sonra Nurdağı ilçesinde düzenlenen Tarım Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ile çiftçilerin yer aldığı toplantıda ilçenin tarımsal yapısı, üreticilerin talepleri ve sektörün ihtiyaçları ele alındı.

Sağlam, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üreticilerle istişare toplantılarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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