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Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

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Gaziantep'te bir zincir marketin şubesinde farklı tarihlerde yapılan denetimlerde 3 kez son kullanma tarihi geçmiş ürün satıldığı tespit edildi. Şube, mühürlenerek kapatıldı.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin zabıta ekipleri halk sağlığı için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bir zincir marketin şubesinde farklı tarihlerdeki denetimlerde 3 kez son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edildi. Yapılan işlemler sonrasında zincir marketin şubesi encümen kararıyla kapatıldı.

"HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNANMASINA ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Zabıta ekiplerimizle yaptığımız denetimler sonrasında daha öncede son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubelerinin birini encümen kararı ile kapattık. Halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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