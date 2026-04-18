Nurdağı'nda Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınları

Nurdağı'nda Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınları
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ani sağanak yağışlar sonrası yollarda su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Mahalle muhtarı, 150 evin etkilendiğini ve maddi hasarların yaşandığını bildirdi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintiler oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

İlçede akşam saatlerinde aniden yağan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerin taşmasıyla Esenyurt, Gökçedere, Olucak, Hamidiye ve Yukarıolucak mahallelerinde bazı tek katlı ev ile işyerlerini su bastı. Köprüler zarar görürken, selle birlikte göle dönen yollarda araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, 25 iş makinesiyle dere yataklarını açma, mahsur kalan araçların kurtarılması, su basan evlerde de çalışmalarını sürdürdü. Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakcı, akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte mahalleden geçen dereninde taşması sonucu 150 evin etkilendiğini ve maddi hasarların oluştuğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı detay! Eski vali alnından öpmüş

Firarinin abisinin anlattığı dikkat çekici: Vali, alnından öpmüş
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı

Tribünler aynı sesle inledi!
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü

Cezaevinden çıktı, bir hafta sonra mezara girdi
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı

Türkiye'ye tek amaç için geldiler! İleride adlarını sıkça duyabiliriz
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı detay! Eski vali alnından öpmüş

Firarinin abisinin anlattığı dikkat çekici: Vali, alnından öpmüş
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam