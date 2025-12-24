Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, sahte içki üreten 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 520 etil alkol ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte sahte içki üretenlere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 4 bin 520 etil alkol ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
