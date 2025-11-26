Haberler

Gaziantep'te Sabahları Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı

Gaziantep'te Sabahları Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı
Güncelleme:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde 39 noktada vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek, işçiler ve öğrencilerin kahvaltı masraflarını hafifletmeyi hedefliyor. Günde 15 bin kişiye dağıtılan çorba, soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurduğu 39 noktada vatandaşlara sabahları çorba ikram ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fabrika vardiyasına yetişmeye çalışan işçiler ve okuluna giden öğrencilerin kahvaltı masraflarından tasarruf etmesi amacıyla günlük 15 bin kişiye sabah saat 6-7 arasında sıcak çorba dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan çorbaların hastaneler, organize sanayi bölgesi, yoğunluğun olduğu otobüs durakları ve üniversite bölgelerinde dağıtıldığı ifade edildi.

Çorba ikram noktasından yararlanan Mustafa Demez, çalışma için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Fabrika işçisi Kadir Şermet de her gün fırsat buldukça ikram noktasından yararlandığını aktararak, "Hizmeti çok iyi buluyorum. Kimi gençler var durumları olmuyor sabah kahvaltısını çorbayla yapıyor ücretsiz bir şekilde. Sıcak çorba soğuk havalarda insanın içini ısıtıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
