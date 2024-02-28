Gaziantep'te kumar operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kumar oynadıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi suçüstü yakalanırken, iş yerinin sahibi gözaltına alındı. Kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kumar oynadıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde Y. T'ye ait iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
İş yerine düzenlenen baskında ekipler, kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı, Y. T'yi ise gözaltına aldı.
Kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi.
Y. T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.