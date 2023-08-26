Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Kavşağı yakınındaki bir süredir kullanılmayan otelde yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
17 katlı olan otelin üst katlarında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel