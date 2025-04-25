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Gaziantep'te Küflü Fıstık Tespitine Yasal İşlem

Gaziantep'te Küflü Fıstık Tespitine Yasal İşlem
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Gaziantep'te yapılan denetimlerde küflü Antep fıstığı tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı. 803 kilogram ürün imha edilirken, işletmelere ceza uygulandığı açıklandı.

Gaziantep'te küflü fıstık tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kontrol görevlileri tarafından geçen yıl kentte bulunan komisyoncu ve üreticilere Antep fıstığında aflatoksinin oluşma koşulları, zararları ve alınması gereken önlemler ile ilgili broşür hazırlanarak eğitim ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda işletmelerden Antep fıstığı numunesi alındığı ifade edilen açıklamada, "Alınan numunelerin Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analiz ve muayene sonuçlarına istinaden olumsuz olarak değerlendirilen toplam 803 kilogram ürünün mülkiyeti kamuya geçirilerek imha işlemi yapılmıştır. Aynı zamanda söz konusu işletmelere 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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