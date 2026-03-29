Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda cep telefonu ve elektrikli alet ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, M.E.N.'ye ait işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 cep telefonu, 270 termos, 130 tıraş makinesi, 101 saç şekillendirici, 70 kablosuz kulaklık, 55 el feneri, 47 saç düzleştirici, 30 lazer epilasyon cihazı, 20 çaycı, 12 airfry, 10 şarjlı süpürge, 10 masaj aleti, 8 blender, 5 et kıyma makinesi, 4 meyve sıkacağı, 3 tablet, 3 müzik çalar, 1 hamur yoğurma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.