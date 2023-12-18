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Gaziantep'te İcra Memurlarına Kungfu Eğitimi

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Gaziantep İcra Müdürlüğü'nde çalışan 20 icra memuru, kendilerini savunmak için kungfu eğitimi almaya başladı. İcra memurları, yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

GAZİANTEP'te, icra memurları, kendilerini savunmak için kungfu eğitimi almaya başladı. Kadınların da aralarında olduğu 20 icra memuru, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

Daha önce kentteki sağlık çalışanlarının aldığı kungfu eğitimi, bu kez talep üzerine Gaziantep İcra Müdürlüğü'nde çalışan icra memurlarına verilmeye başlandı. Riskli meslek grubunda yer alan icra memurları, aldıkları eğitim ile kendilerini savunmayı amaçlıyor. Kadınların da aralarında olduğu 20 icra memuru, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğreniyor.

'BASİT EĞİTİMLER VERİYORUZ'

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak, birçok meslek grubunun iş sırasında şiddete maruz kaldıklarını ve gelen talepler doğrultusunda kendilerini korumaları için eğitimler verdiklerini söyledi.

Toplumda şiddet baskısının ve öfke patlamasının yoğun olarak görüldüğünü söyleyen Çakmak, "Riskli meslek gruplarında görev alan kişilerin kendilerini savunmaları için çalışmalar yaptık. İlk etapta Sağlık İl Müdürlüğümüzdeki personele eğitimler verdik. Şimdi icra memurlarına kendilerini savunmaları için eğitimler veriyoruz. Zaman zaman zor durumda kaldıkları, mukavemete uğradıklarını gördüğümüz için aldığımız başvurular üzerine onlara kendilerini basit bir şekilde müdafaa edebilecekleri eğitim veriyoruz. Hedefimiz, riskli meslek gruplarının tamamına yakın savunma eğitimi verebilmek. Toplumdaki aşırı şiddet baskısının, öfke patlamasının biraz daha bastırılmasını ve biraz daha iletişim kurulur hale getirilmesi için çabalıyoruz" diye konuştu.

'KENDİLERİNİ KORUMAYI ÖĞRETİYORUZ'

Çakmak, icra memurlarının da yaptıkları işleri gereği şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını ve savunma eğitimleri ile kendilerini koruyacağını vurgulayarak, "İcra memurlarımız yaptıkları işleri gereği istenmeyen bir mukavemetle ya da dirençle karşı karşıya gelebiliyor. Bu eğitimler ile icra memurlarına kendilerini korumayı öğretiyoruz. Temel hedefimiz, sportif bir bilincin oluşabilmesini sağlayabilmek ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak" dedi. İcra memurları ise eğitim ile amaçlarının karşılaşabilecekleri şiddet olaylarına karşı kendilerini koruyabilmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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