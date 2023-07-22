Gaziantep'te Huzur-Güven Uygulaması: 10 Şahıs Yakalandı, 5 Araç Trafikten Men Edildi

Gaziantep'te yapılan huzur-güven uygulamasında 10 şahıs yakalandı ve 5 araç trafikten men edildi. Uygulama sonucunda trafik kurallarını ihlal eden 23 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te 56 ekipten oluşan 126 polisin katılımıyla yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 23 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 5 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı. Yapılan huzur-güven uygulamasına il genelindeki ilgili birimlerden 56 ekip ve 126 personel katıldı.

10 şüpheli yakalandı

Uygulama ile 962 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslar adli mercilere teslim edilirken, yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

23 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 5 araç trafikten men edildi

Şüpheli araçlara yönelik uygulamada ise 332 araç kontrol edilirken 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 23 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 5 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP