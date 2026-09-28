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Gaziantep'te günlük 700 bin metreküp su arıtacak tesis 2028 sonunda devreye girecek

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Gaziantep'te günlük 700 bin metreküp su arıtacak tesis 2028 sonunda devreye girecek
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Gaziantep'te Düzbağ Projesi kapsamında yapımı süren Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi 2028 sonunda hizmete alınacak. Günlük 700 bin metreküp kapasiteli tesisin yıllık 100 milyon liraya kadar enerji tasarrufu sağlaması öngörülüyor.

Gaziantep'te Düzbağ Projesi kapsamında yapımı süren Aktopark Mahallesi'ndeki Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin, 2028 yılı sonunda hizmete alınacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, günlük 700 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesis, Düzbağ'dan getirilen suyun arıtılarak kente ulaştırılmasını sağlayacak.

Projeyle özellikle şehrin yüksek kesimlerine suyun daha düşük enerji maliyetiyle verilmesi hedefleniyor.

Tesisin devreye girmesiyle Kartalkaya sistemine duyulan ihtiyacın azalması ve yıllık 100 milyon liraya kadar enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

Yaklaşık 6,5 milyar yatırım bedeline sahip tesisin yüzde 100 hibe desteğiyle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesis çevresinin piknik ve dinlenme alanı olarak düzenlenmesinin de planlandığı kaydetti.

Kaynak: AA
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