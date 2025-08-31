Gaziantep'te Geleneksel Türk Okçuluğu Ödül Töreni Düzenlendi

Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası için ödül töreni düzenlendi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, "hareketli puta" kategorisinde erkeklerde Atilla Göçer, kadınlarda Aysun Demirci şampiyon oldu. "Sabit puta" kategorisinde ise Aysun Demirci ve Murat Üstün, "30 metre yumurta atışı" kategorisinde Sevgi Duran ve İbrahim Özlü şampiyon oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, törende yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu yarışmayı geleneksel hale getireceğiz. Burada geçen yıl bölge müsabakası, Türkiye şampiyonası gibi müsabakalar yapmıştık. Bunların devamını getireceğiz. Bu tesisin değerlendirilmesi adına, gençliğe ve aksaçlılara verdiğimiz önemi, geleneksel okçuluğun gelişmesi adına tabandan en üst noktaya kadar yayılması adına yerel yönetimlerle elimizden geldiğince yönetimdeki arkadaşlarımızla, camiamızla emek sarf ediyoruz." diye konuştu.

Geleneksel okçuluğa ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Toksöz, "5 yılda geldiğimiz nokta bunun bir göstergesi. 1000'e yakın kulübe ulaştık, 30 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştık. Gençlerin, ailelerin, yerel yöneticilerin sahip çıkmasıyla bu ata sporunun gelişeceğine umudumuz artıyor." dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2 gün süren yarışmalara Türkiye'nin farklı illerden katılımcıların olduğunu ifade ederek, Geleneksel Türk okçuluğunu hem aksaçlılarımıza hem de gençlerimize yaymak adına bu müsabakayı düzenledik. Amacımız geleneksel sporlarımızı yaygınlaştırmak. Bu merkez 80 dönüm alan içerisinde gerek binicilik olsun, atlı okçuluk, yağlı güreş, aba güreşi gibi geleneksel sporlarımızın birçoğunu burada gerçekleştiriyoruz, müsabakalar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın alakası oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 50 yaş üstü 87 lisanslı sporcunun katıldığı kupada, derece alanlara ödülleri verildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, federasyon görevlileri ile yarışmacılar ve aileleri katıldı.