Gaziantep'te Demirciler Kavurucu Sıcaklıkta Çalışmaya Devam Ediyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde demirciler, hem kavurucu hava hem de ateşin sıcaklığıyla zorlu mesailerini sürdürüyor.

Fevzipaşa Mahallesi'nde demircilikle uğraşan 65 yaşındaki Dede Cırnıoğlu, kavurucu sıcağa rağmen çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor.

4 çocuk babası Cırnıoğlu, yaklaşık 47 yıldır sürdürdüğü mesleğinde balta, kazma, zirai alet tamiratı, bıçak işleri ve demir doğrama gibi işleri yapıyor.

Cırnıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Havanın sıcaklığı ile ateşin sıcaklığı karşısında yaklaşık 160 derecede ekmeğimizin hatırı için çalışıyoruz. İşimi zevkle yapıyorum" dedi.