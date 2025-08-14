Gaziantep'te Demirciler Kavurucu Sıcaklıkta Çalışmaya Devam Ediyor

Gaziantep'te Demirciler Kavurucu Sıcaklıkta Çalışmaya Devam Ediyor
Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasına rağmen demirciler, zorlu şartlar altında çalışarak ailelerinin geçimini sağlamaya devam ediyor. 47 yıldır mesleğini icra eden Dede Cırnıoğlu, sıcak havada bile işini zevkle yapıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde demirciler, hem kavurucu hava hem de ateşin sıcaklığıyla zorlu mesailerini sürdürüyor.

Fevzipaşa Mahallesi'nde demircilikle uğraşan 65 yaşındaki Dede Cırnıoğlu, kavurucu sıcağa rağmen çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor.

4 çocuk babası Cırnıoğlu, yaklaşık 47 yıldır sürdürdüğü mesleğinde balta, kazma, zirai alet tamiratı, bıçak işleri ve demir doğrama gibi işleri yapıyor.

Cırnıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Havanın sıcaklığı ile ateşin sıcaklığı karşısında yaklaşık 160 derecede ekmeğimizin hatırı için çalışıyoruz. İşimi zevkle yapıyorum" dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
500
