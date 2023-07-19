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Gaziantep'te Çalıntı Motosiklet Denetimleri Sonucunda 1 Motosiklet Ele Geçirildi

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Gaziantep'te yapılan çalıntı motosiklet denetimlerinde 278 motosiklet ile 247 araç denetlenerek 801 şahıs kontrol edildi. Denetleme sonucunda 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te yapılan çalıntı motosiklet denetimlerinde 278 motosiklet ile 247 araç denetlenerek 801 şahıs kontrol edildi. Denetleme sonucunda 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalıntı motosiklet denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde, 278 motosiklet ile 247 araç denetlenerek 801 şahıs kontrol edilirken 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sonucunda, aranan bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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