Gaziantep'te Ambalaj Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
GAZİANTEP'te bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 işçi dumandan etkilendi ve ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın deposundan duman çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 itfaiye aracı ve 58 itfaiye personeli ile yapılan müdahale sonucu yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Fabrikada bulunan ve dumandan etkilenen 1 işçi de ambulansta ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.

-Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
