Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te 3 yöresel ürün daha tescillendi, coğrafi işaretli ürün sayısı 112 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği tescillendi; kentteki coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112 oldu. Belediye, geleneksel üretimin korunması ve yöresel ürünlerin tanınırlığının artırılmasıyla yerel ekonomiye katma değer sağlanmasını hedefliyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan Gaziantep'te, 3 yöresel ürünün daha tescillenmesiyle coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112 oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Bu ürünlerin eklenmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

Gastronomi alanında öne çıkan kentte, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, yöresel ürünlerin uluslararası pazarlarda tanınırlığının artırılması ve yerel ekonomiye daha fazla katma değer sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Oğuzeli nar ekşisi, Antep muskası, Antep bulguru, Nizip nanesi ve Nizip mızar havucu için coğrafi işaret tescil süreçleri devam ediyor.

Kaynak: AA
CHP'li başkanın kızı çalışmadığı halde Yeni Partili belediyede maaşa bağlanmış

Yeni Partili başkandan CHP'li başkanın kızına büyük kıyak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı

Fransa’da bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı
WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı
Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi, geri dönüşü yok

Dünyaca ünlü şarkıcı itiraf etti! Bu alışkanlık sesini değiştirdi