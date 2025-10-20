Gaziantep'te 250 Dağcı Amanos Dağları'nda Yürüdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen sonbahar doğa yürüyüşünde 250 dağcı Amanos Dağları'nda yürüdü.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü rehberliğinde yapılan yürüyüş, Huzurlu Yaylası'ndan başlayarak, Daz ve Fındık derelerinde iki rotada tamamlandı.

250 dağcının katıldığı yürüyüşe, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da katıldı.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Hasan Şenocak, etkinliğe katkı sunanlara ve parkurda kendilerine eşlik edenlere teşekkür etti.