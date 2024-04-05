Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nden Biyolojik Mücadele: 20 Bin Terminatör Böcek Üretildi

Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 20 bin terminatör böcek (calosoma sycophanta), Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki alana bırakıldı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, bu böceklerin, ormanların korunması ve doğal dengenin sağlanması amacıyla üretildiğini söyledi.

Bu böceklerle verilen mücadele sayesinde doğal dengenin bozulmadığını dile getiren Topçu, "Bu kapsamda işletmemiz bünyesindeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen 20 bin terminatör böcek, çam kese zararlılarının bulunduğu ormanlara bırakıldı ve zararlılarla biyolojik mücadeleye başlandı." diye konuştu.