GAZİANTEP - "Maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü
Güncel Haberler
Cenazenin adlı tıp morgundan alınması ve araca taşınması Yakınlarından görüntü Bebeğin fotoğrafı GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek Kaan Taş hayatını kaybetti.
Cenazenin adlı tıp morgundan alınması ve araca taşınması
Yakınlarından görüntü
Bebeğin fotoğrafı GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek Kaan Taş hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel