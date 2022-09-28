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GAZİANTEP - "Maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

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GAZİANTEP - 'Maganda kurşunu' isabet eden bebek öldü

Cenazenin adlı tıp morgundan alınması ve araca taşınması Yakınlarından görüntü Bebeğin fotoğrafı GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek Kaan Taş hayatını kaybetti.

Cenazenin adlı tıp morgundan alınması ve araca taşınması

Yakınlarından görüntü

Bebeğin fotoğrafı GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek Kaan Taş hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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