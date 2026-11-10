Gaziantep İslahiye'deki biber fabrikası yangınında yaklaşık 4 ton biber zarar gördü

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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 4 ton biber zarar gördü.

Beyler Mahallesi Kırmıtlı mevkisindeki bir biber fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından fabrikada soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 4 ton biberin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA