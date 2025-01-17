Gazeteci Fulya Öztürk, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gazeteci Fulya Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayları ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteci Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Haşem Elşerif'in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" ve Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar" fotoğraflarını tercih eden Öztürk, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sis altında" ve "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı fotoğrafını seçti.

Öztürk, her kategoride önemli ve güzel fotoğrafların yer aldığını belirterek, seçim yaparken zorlandığını ve bütün fotoğrafların seçilmeyi hak ettiğini dile getirdi.

Her fotoğrafın anlamlı hikayeleri olduğunu ifade eden Öztürk, "Hepsi birbirinden kıymetli fotoğraflardı. Seçerken çok zorlandım, hepsine de oy vermek istedim. Nefis karelerdi. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tarihe not düşecek, iz düşecek anlardı bunlar. Çok başarılılar, hepsinin yolu açık olsun. İnşallah nice yıllar böyle özel fotoğraflar kayda düşerler." şeklinde konuştu.

Öztürk, fotoğraflarda emeği geçen AA muhabirleri ve foto muhabirlerine teşekkür etti.