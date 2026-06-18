GAÜN ve GSO iş birliğinde geleceğin mühendislik eğitimi tartışıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde düzenlenen "Mühendislik Eğitimi Dönüşümü Çalıştayı (Think Tank 3)", Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) gerçekleştirildi.

Çalıştayda mühendislik alanındaki dönüşüm süreçleri, sanayinin beklentileri ve yeni nesil eğitim modelleri ele alınırken, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesinde ortak akıl ve birlikte çalışma kültürünün önemine dikkati çekti. Gaziantep Üniversitesi ile GSO iş birliğinde planlanan Teknopark projesinin bölgenin araştırma, geliştirme ve inovasyon kapasitesine katkı sağlayacağını belirten Doğan, üniversitenin güçlü laboratuvar ve araştırma altyapısıyla sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Sanayinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini kaydeden Doğan, eğitim programlarını bu doğrultuda geliştirmeye çalıştıklarını, öğrencilerin üretim süreçlerini yerinde deneyimlemeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri için çeşitli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep'in üretim kapasitesi ve sanayi altyapısıyla mühendislik alanında önemli bir merkez konumunda olduğunu belirtti. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Ünverdi, sanayide yaşanan dijital dönüşümün mühendislik eğitimine de yansıması gerektiğini söyledi.

Mühendislik eğitiminin sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesinin önemine işaret eden Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak mesleki eğitimden yükseköğretime kadar her aşamada nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini desteklediklerini kaydetti.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram da çalıştayın amacı ve kapsamına ilişkin bilgi verdi. Bayram, mühendislik eğitiminin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunmak, sanayinin beklentilerini doğrudan dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla akademisyenleri, sanayi temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirdiklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda mühendislik müfredatlarının güncel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, uygulamalı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması, teknoloji odaklı yetkinliklerin artırılması ve mezunların istihdam süreçlerine uyumunun güçlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.