GAÜN Rektörü, Avrupa Şampiyonu Harun Algül'ü Ağırladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Moldova'nın başkenti Kişinev'de 13-21 Nisan 2025'te düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Harun Algül'ü makamında ağırladı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Doğan, 55 kilo koparmada 112 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu olan Harun Algül'ün elde ettiği başarının hem üniversite hem de ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, sporcuyu ve milli takım antrenörü Mehmet Doğan'ı tebrik etti.

Prof. Dr. Doğan, spora ve sporcuya verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Günün anısına Avrupa şampiyonu sporcuyu ödüllendiren Doğan'a, antrenör Mehmet Doğan da milli takım forması hediye etti.

Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcıları Prof. Dr. Fikret Alıncak ve Doç. Dr. Zarife Pancar ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Şube Müdürü Ömer Atıcı da katıldı.